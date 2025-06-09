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Дожди и небольшое похолодание обещают в Астане на этой неделе

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Машины едут по дороге в городе
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 июня, обещают небольшой спад жары и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 июня в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

10 июня ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 7,3 м/с.

11 июня обещают сильный дождь. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 31 градуса, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

12 июня в Астане вновь обещают дождь. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,0 м/с.

13 июня будет дождливо. Среднесуточная температура – плюс 22 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

14 июня ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,9 м/с.

15 июня, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 32 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253300-dozhdi-i-nebolshoe-poholodanie-obeshchayut-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и небольшое похолодание обещают в Астане на этой неделе