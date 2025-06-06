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Гроза и сильные осадки: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики в ряде регинов Казахстана на 6 июня объявили штормовое предупреждение - ожидаются сильные осадки в виде дождя, грозы и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра утром и днем в Астане ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

7 июня на юге, в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в центре и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области завтра будет гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июня днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

Днем 7 июня на западе, севере Мангистауской области будет сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в центре Павлодарской области также будет гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

7 июня днем на юге Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке, юге области гроза, днем град. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области синоптики завтра обещают сильную жару до 35 градусов. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

7 июня днем на юге области Абай ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в Атырауской области будет временами сильный дождь, град. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Аналогичная погода завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях. Будет гроза, град, шквал.

7 июня днем на западе, севере, востоке Акмолинской области прогнозируется сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра сильная жара будет в области Жетісу днем - до 35-39 градусов.

7 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

А в области Ұлытау, помимо грозы, обещают и град. Ветер юго-западный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252979-groza-i-silnye-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/