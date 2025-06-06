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Пасмурно, до 35 градусов жары: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

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Яблоня
Яблоня. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 6 июня, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы переменная облачность. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают пасмурную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252880-pasmurno-do-35-gradusov-zhary-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Жанна Мусабаева

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Пасмурно, до 35 градусов жары: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу