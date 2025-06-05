Град, гроза и жара выше 30 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 5 июня, в Алматы и Шымкенте обещают сильную жару, а жителей Астаны предупреждают о грозе с градом и сильным ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В Алматы сегодня обещают жаркую погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+33 градусов, ночью температура опустится до +20...+22 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
В Астане прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 20 м/с, из-за чего в столице объявлено штормовое предупреждение. Термометры днем покажут +23...+25 градусов, ночью похолодает до +14...+16 градусов.
В Шымкенте тоже обещают сильную жару. Днем воздух прогреется до +35...+37 градусов, ночью температура снизится до +22...+24 градуса. Скорость ветра составит 8-13 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252400-grad-groza-i-zhara-vyshe-30-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/