Град, гроза и жара выше 30 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 5 июня, в Алматы и Шымкенте обещают сильную жару, а жителей Астаны предупреждают о грозе с градом и сильным ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы сегодня обещают жаркую погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+33 градусов, ночью температура опустится до +20...+22 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 20 м/с, из-за чего в столице объявлено штормовое предупреждение. Термометры днем покажут +23...+25 градусов, ночью похолодает до +14...+16 градусов.

В Шымкенте тоже обещают сильную жару. Днем воздух прогреется до +35...+37 градусов, ночью температура снизится до +22...+24 градуса. Скорость ветра составит 8-13 м/с.