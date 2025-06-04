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Жара 40 градусов, град и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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Солнце светит в небе
Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение на четверг, 5 июня, в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

5 июня в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. 05-07 июня днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. 5-7 июня на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер западный, северо-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе области порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность.

В четверг днем в Туркестанской области будет сильная жара 40 градусов, на юге, в пустынных районах области сильная жара 43 градуса.

5 июня ночью на севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области - гроза, днем на востоке области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

А на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Алматинской области возможна гроза. Днем на севере, в центре области сильная жара 35-36 градусов.

5 июня днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области - пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг в Астане временами тоже ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный временами порывы 15-18 м/с.

В Актюбинской области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с.

5 июня утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А по Жамбылской области - сильная жара 40 градусов, высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области возможна гроза. Днем на юге, востоке области пообещали град. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В четверг утром и днем на западе, севере Костанайской области возможны гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 июня днем на севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252364-zhara-40-gradusov-grad-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/