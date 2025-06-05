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Откуда в небе над Казахстаном взялись загадочные светящиеся объекты, объяснили в Минцифры

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Светящиеся объекты
Светящиеся объекты. Кадр из видео: t.me/Zanamiviehali

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили странные светящиеся объекты в небе над городами Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в МЦРИАП, в ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.

Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:

1. Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E

  • Время входа: 5 июня около 22:40 по времени Астаны
  • Объект: Ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace
  • Особенности: Используется экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагается масштабное свечение при сгорании

"Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы", - говорится в сообщении.

2. Спутник STARLINK-1631 (SpaceX)

  • Время входа: 6 июня в 03:41 по времени Алматы
  • Плановый сход с орбиты одного из старых спутников

3. Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B

  • Время входа: 6 июня в 00:36 по времени Алматы
  • Объект находился в режиме пассивного схода

"На данный момент отсутствуют подтвержденные данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба.

Как правило, подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс.

Мы призываем граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники", - заключили в министерстве.

Напомним, сегодня в небе над Астаной сняли несколько странных светящихся объектов. Горожане предположили, что это падающие метеориты или обломки беспилотника. Позже в Сети появилась информация, что светящиеся объекты в небе наблюдали и жители Шымкента, Караганды, Темиртау и других городов.

Позже Минобороны сделало заявление из-за необычных объектов. В министерстве заявили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано, угрозы для населения нет. Казахстанцев призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

Отметим, что похожее явление было снято в июне прошлого года и в небе над Алматы, Талгаром и городом Қонаев - жители городов делились в соцсетях видеороликами, на которых запечатлено необычное явление. Тогда пользователи соцсетей также предположили, что светящиеся объекты - это метеоритный дождь или обломки спутника.

Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили происхождение необычных светящихся объектов.

"По мнению специалистов Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова, необычное явление, которое наблюдали жители Алматинской области в ночь с 12-13 июня, объясняется сгоранием фрагментов спутника, развалившегося при вхождении в атмосферу Земли.

Развалившимся спутником мог быть спутник Starlink-31469, вхождение которого в атмосферу Земли было спрогнозировано на 13 июня", - поясняли в МЦРИАП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252865-zagadochnye-svetyashchiesya-obekty-v-nebe-nad-kazahstanom-obyasnili-v-mcriap/