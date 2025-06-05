Минобороны сделало заявление из-за светящихся объектов в небе над Астаной

Министерство обороны сделало заявление из-за светящихся объектов в небе над Астаной, Шымкентом, Карагандой и другими городами Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет.

Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности.

Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения", - говорится в сообщении министерства обороны.

Ранее комментарий обещали предоставить и в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Напомним, сегодня в небе над Астаной сняли несколько странных светящихся объектов. Горожане предположили, что это падающие метеориты или обломки беспилотника. Позже в Сети появилась информация, что светящиеся объекты в небе наблюдали и жители Шымкента, Караганды, Темиртау и других городов.

Отметим, что похожее явление было снято в июне прошлого года и в небе над Алматы, Талгаром и городом Қонаев - жители городов делились в соцсетях видеороликами, на которых запечатлено необычное явление. Тогда пользователи соцсетей также предположили, что светящиеся объекты - это метеоритный дождь или обломки спутника.

Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили происхождение необычных светящихся объектов.

"По мнению специалистов Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова, необычное явление, которое наблюдали жители Алматинской области в ночь с 12-13 июня, объясняется сгоранием фрагментов спутника, развалившегося при вхождении в атмосферу Земли.

Развалившимся спутником мог быть спутник Starlink-31469, вхождение которого в атмосферу Земли было спрогнозировано на 13 июня", - поясняли в МЦРИАП.