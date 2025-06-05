Странные светящиеся объекты сняли на видео над Астаной

Жители столицы делятся в соцсетях видеороликами, на которых запечатлено, как в небе над городом пролетает множество странных светящихся объектов, передает NUR.KZ.

Роликами астанчане делятся с популярными Instagram-пабликами и Telegram-каналами. Так, приславшие видео в Telegram-канал Kris_p_almaty горожане считают, что это метеориты.

"Присылают видео с огнями в небе, движущимся целенаправленно в одном направлении. Кто-то считает, что это метеориты, кто-то говорит о ракетах или, предположительно, обломках ракеты-носителя. Что это на самом деле, пока неизвестно", - говорится в подписи к посту.

Корреспондент NUR.KZ обратились за комментарием в ДЧС и МЦРИАП. В министерстве обещали дать объяснение в ближайшее время.

"Мы проверяем поступившую информацию о наблюдаемом явлении в небе над Астаной. Совместно с профильными службами проводится анализ", - коротко пояснили в МЦРИАП.

Напомним, похожее явление было снято в июне прошлого года и в небе над Алматы, Талгаром и городом Қонаев - жители городов делились в соцсетях видеороликами, на которых запечатлено необычное явление.

Пользователи соцсетей предположили, что светящиеся объекты - это метеоритный дождь или обломки спутника.

Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили происхождение необычных светящихся объектов.

"По мнению специалистов Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова, необычное явление, которое наблюдали жители Алматинской области в ночь с 12-13 июня, объясняется сгоранием фрагментов спутника, развалившегося при вхождении в атмосферу Земли.

Развалившимся спутником мог быть спутник Starlink-31469, вхождение которого в атмосферу Земли было спрогнозировано на 13 июня", - поясняли в МЦРИАП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, на официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Ранее Русская служба ВВС писала, что сеть спутникового интернета Starlink насчитывает уже более 5500 космических аппаратов, и она требует постоянной замены отработавших спутников и запуска новых.