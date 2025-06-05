Движение по одной из улиц в Астане полностью перекроют из-за дорожных работ

Жителей и гостей столицы предупредили о перекрытии на улице Домалак ана - на одном из участков будут проводиться работы по укладке асфальта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по улице Домалак ана - на участке от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова.

В связи с этим, с 5 по 6 июня будет полностью перекрыто движение на данном участке.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Горожан призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, также по 8 июня частично поэтапно перекрывают движение по проспекту Туран на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандар.

В Астане с 4 по 7 июня движение будет частично перекрыто по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.