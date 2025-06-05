Места для проведения жертвоприношения на Курбан айт определили в Астане

В Астане определены места для совершения жертвоприношения на Курбан айт, который пройдет в период с 6 по 8 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, в этом году празднование Курбан айта в Казахстане пройдет с 6 по 8 июня.

Жертвоприношения в специально отведенных местах в Астане будут проводиться с 8:00 до 18:00.

По предложениям районных акиматов в 2025 году определены следующие 5 мест для проведения обряда жертвоприношения:

Район Байқоңыр:

Рынок "Жайлау" - шоссе Алаш, ул. Ц-313;

Рынок "Big Шанхай" - шоссе Алаш, 34/6 (за рынком "Көк базар");

Рынок "Баракат" - ул. А-369, здание №10;

Крестьянское хозяйство "Шаушен" - шоссе Алаш, 136Б.

Район Алматы:

Мясной цех "Ет-Хан" - жилой массив "Железнодорожный", ул. Ақжар, 20.

Акимат Астаны совместно с городским представительством ДУМК и соответствующими государственными органами ведет подготовительную и организационную работу.

Также в дни празднования Курбан айт будет круглосуточно работать Call-центр "109" для консультирования населения по вопросам жертвоприношений и другим актуальным темам.

Добавим, ранее Духовное управление мусульман Казахстана представило расписание айт-намаза, который пройдет в первый день празднования Курбан айт, 6 июня.

Позже в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.

Вчера, 4 июня, ДУМК запустило официальную онлайн-платформу для жертвоприношений и предупредило граждан о вероятности появления мошеннических сайтов.

Добавим, как указано в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.

При этом, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

В законе предусмотрено, что когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день. При этом, выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что на следующей неделе казахстанцев, помимо основных выходных, ждет дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.