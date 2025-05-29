Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцам предложили совершить жертвоприношение на Курбан айт онлайн

Опубликовано:

Курбан айт в Алматы
Курбайн айт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт, передает NUR.KZ.

В ДУМК призвали казахстанцев принять участие в благотворительной акции в честь священного праздника мусульман - Курбан айт.

"Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах. Стоит отметить, что желающие совершить жертвоприношение в онлайн формате, могут выбрать животное для жертвоприношения через сайт и перевести необходимые средства через QR", - сказано в сообщении.

Отмечается, что баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов можно принести в жертву как одному, так и нескольким людям вместе.

"В случае успешного выполнения заказа на ваш мобильный телефон придет sms-сообщение. После совершения жертвоприношения на указанный заказчиком номер будет отправлены фото и видеоотчеты", - добавили в ДУМК.

А накануне в ДУМК сообщили, что в этом году первым днем праздника Курбан айт станет следующая пятница - 6 июня.

Кроме того, связи с празднованием Курбан айта казахстанцев ждет дополнительный выходной. Таким образом, в июне казахстанцы будут отдыхать три дня подряд - 6, 7 и 8 июня. Понедельник, 9 июня - рабочий день.

Ранее мы рассказывали, что Курбан айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы".

Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250066-kazahstancam-predlozhili-sovershit-zhertvoprinoshenie-na-kurban-ayt-onlayn/