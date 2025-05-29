Казахстанцам предложили совершить жертвоприношение на Курбан айт онлайн

В Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт, передает NUR.KZ.

В ДУМК призвали казахстанцев принять участие в благотворительной акции в честь священного праздника мусульман - Курбан айт.

"Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах. Стоит отметить, что желающие совершить жертвоприношение в онлайн формате, могут выбрать животное для жертвоприношения через сайт и перевести необходимые средства через QR", - сказано в сообщении.

Отмечается, что баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов можно принести в жертву как одному, так и нескольким людям вместе.

"В случае успешного выполнения заказа на ваш мобильный телефон придет sms-сообщение. После совершения жертвоприношения на указанный заказчиком номер будет отправлены фото и видеоотчеты", - добавили в ДУМК.

А накануне в ДУМК сообщили, что в этом году первым днем праздника Курбан айт станет следующая пятница - 6 июня.

Кроме того, связи с празднованием Курбан айта казахстанцев ждет дополнительный выходной. Таким образом, в июне казахстанцы будут отдыхать три дня подряд - 6, 7 и 8 июня. Понедельник, 9 июня - рабочий день.

Ранее мы рассказывали, что Курбан айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы".

Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.