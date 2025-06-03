Празднование Курбан айт: время айт-намаза определили во всех регионах Казахстана

Духовное управление мусульман Казахстана представило расписание айт-намаза, который пройдет в первый день празднования Курбан айт, 6 июня, передает NUR.KZ.

Как напомнили в ДУМК, 6 июня в этом году - это первый день праздника Курбан айт. На этот раз в ДУМК опубликовали расписание айт-намаза по регионам.

В 06:00 айт-намаз начнется в большинстве регионов Казахстана: в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях. В это же время айт-намаз также начнется в Северо-Казахстнской области, в областях Жетiсу и Ұлытау.

А в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях айт-намаз начнется в 06:30.

В Восточно-Казахстанской области и в области Абай айт-намаз в 07:00.

Ранее в ДУМК также сообщили, что в этом году первым днем праздника Курбан айт станет пятница - 6 июня.

Позже в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.

Как указано в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.

При этом, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

В законе предусмотрено, что когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день. При этом, выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что на следующей неделе казахстанцев, помимо основных выходных, ждет дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.