К желающим совершить жертвоприношение на Курбан айт онлайн обратились в ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана запустило официальную онлайн-платформу для жертвоприношений и предупредило граждан о вероятности появления мошеннических сайтов, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте ДУМК, запущена официальная онлайн-платформа qurban.muftyat.kz - с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения.

Данная платформа позволяет каждому гражданину, желающему совершить жертвоприношение, выбрать жертвенное животное и осуществить безопасный перевод денежных средств.

"К сожалению, в текущем году существует вероятность использования этой благой инициативы ДУМК по упрощению процедуры жертвоприношения в недобросовестных целях, а также совершения различных мошеннических действий.

В связи с этим, в целях защиты граждан нашей страны, мы делаем важное предупреждение: во время празднования Курбан Айт некоторые неустановленные лица и организации могут создавать поддельные сайты для совершения жертвоприношений, вводя население в заблуждение и используя переведенные средства в иных целях. Ввиду изложенного, призываем всех проявлять бдительность.

Будьте осторожны с подозрительными сайтами и предложениями от неизвестных лиц. Это главный способ обеспечить безопасность ваших средств и искренность намерений", - обращаются к казахстанцам в ДУМК.

Напомним, ранее в ДУМК также сообщили, что в этом году первым днем праздника Курбан айт станет пятница - 6 июня.

Позже в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.

Также и в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства" указано, что в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.

При этом, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

В законе предусмотрено, что когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день. При этом, выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что на этой неделе казахстанцев, помимо основных выходных, ждет дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.