Прослуживший более 20 лет в частях Минобороны казахстанец отсудил 26 млн тенге

В Карагандинской области военнослужащий судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК и добился положенных ему и его семье жилищных выплат, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело об оспаривании решения командира части об отказе в перечислении единовременной денежной компенсации рассматривалось Специализированным межрайонным административным судом Карагандинской области.

В иске указывалось, что мужчина проходил воинскую службу на различных должностях в войсковых частях Министерства обороны РК, а его выслуга составляет более 20 лет. Ни истец, ни члены его семьи не имеют на праве собственности жилища, в связи с чем военному положена жилищная выплата.

"Оспариваемое решение командира части со ссылкой на неправильное рассмотрение документов является незаконным, поскольку изначально было вынесено положительное решение жилищной комиссии о выплате военному и членам его семьи в составе 5 человек жилищной выплаты в размере 26 145 972 тенге, на основании которого был издан приказ о выплате текущих безвозмездных жилищных выплат", - установил суд.

В своем отзыве воинская часть отметила, что супругой военнослужащего ранее была приватизирована квартира из государственного жилищного фонда, в связи с чем денежная компенсация выплате не подлежит.

Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что изначально на заседании жилищной комиссии было принято положительное решение о выплате военному и членам его семьи жилищной выплаты. Далее был издан приказ о выплате, который не был исполнен в срок. Спустя 4 месяца руководителем был издан оспариваемый приказ, которым мужчине отказали в выплатах.

"При этом при издании обременяющего административного акта в отношении истца не была проведена административная процедура, нарушение которой является самостоятельным основанием для отмены административного акта. Оспариваемый приказ не содержит ни мотивировки, ни правовых обоснований, то есть не соответствует требованиям, предъявляемым к административному акту", - отметили в суде.

Кроме того, суд установил, что действительно в 2007 году супругой военного и членами его была приватизирована квартира общей площадью 37,5 квадратных метров. Однако дом был признан аварийным и жильцы были выселены в 2014 году, а взамен жилье не предоставлялось.

"В рассматриваемом случае право собственности по договору приватизации утрачено по независящим от истца и членов его семьи обстоятельствам. На момент рассмотрения жилищной комиссией документов истца указанные доводы были приняты во внимание", - пояснили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Западно-Казахстанской области полковник в отставке подал в суд на КНБ, где проработал четверть века. Его иск был удовлетворен, а действия ДКНБ в отказе о предоставлении единовременной жилищной выплаты признаны незаконными.

А семья погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника пожарной части восстановила свое право на получение жилья и иных льгот, выиграв суд против ДЧС Западно-Казахстанской области.