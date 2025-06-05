Прозвали памятником коррупции: в Усть-Каменогорске 12 лет не могут достроить здание школы

Жители Усть-Каменогорска пожаловались на долгострой, который в народе прозвали "памятником коррупции". Учебный комплекс не могут достроить с 2013 года, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, жители Усть-Каменогорска просят разобраться со скандальным долгостроем. По их словам, объект, который задумывался как учебный комплекс, более 12 лет разрушается на глазах. При этом люди опасаются, что в полузаброшенном здании кто-нибудь может пострадать.

"Стройку в народе прозвали "памятником коррупции". Центр по подготовке кадров для машиностроения - один из самых скандальных долгостроев в регионе. Целый комплекс из учебного здания, общежитий и столовой должны были завершить в 2013 году, но выявили хищение на 4 млрд тенге, разбирательства затянулись на годы. Расхитители уже отбыли сроки, а долгострой остался", - сказано в публикации.

Сообщается, что три года назад этот объект был продан частному лицу с аукциона за 180 млн тенге. Чиновники обещали, что комплекс перепрофилируют под общеобразовательную школу на 880 мест, но активных работ здесь не ведут. Между тем, комплекс продолжает разрушаться.

"Мы слышим только пустые слова, обещания, каждый раз одно и тоже, вот на следующий год, на следующий, через 18 месяцев мы начнем восстановление мы в надежде, что хотя бы младшая дочка пойдет в эту школу, но надежды тают на глазах", - высказался местный житель Ержан Кулетаев.

Люди возмущаются, что за эти годы только в одном здании появилась крыша. Представитель компании заверяет, что ведутся кровельные и штукатурные работы.

"По данному объекту ведутся строительно-монтажные-работы и планируется до конца года закончить строительно-монтажные работы", - заявил представитель подрядной организации Бекбол Азимханов.

А вот чиновники говорят, что строительство начнется только после прохождения госэкспертизы.

"Осуществлен отвод земли во временное пользование для строительства общеобразовательной школы. После этого, когда проект разработан, компания представит его на экспертизу. И после завершения экспертизы только начнется строительство", - прокомментировала заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит.

В феврале текущего года астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким Женис Касымбек предупредил представителя компании лично и потребовал завести на него дело.

А вскоре аким Астаны пригрозил еще одному застройщику и поручил прокуратуре "разобраться с ним".

Напомним, в начале этого года топ-менеджеров строительной компании задержали в Восточно-Казахстанской области. Отмечалось, что под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства на сумму 1,8 млрд тенге. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено.