Арестовано имущество на 2,3 млрд тенге: топ-менеджеров строительной компании задержали в ВКО

Топ-менеджеров строительной компании задержали по подозрению в противоправной деятельности в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, задержанных подозревают в том, что под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства на сумму 1,8 млрд тенге.

"Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в Усть-Каменогорске и ввели в заблуждение 102 гражданина", - отметили в АФМ.

Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено.

Отмечается, что вопреки требованиям закона компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.

Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор.

"В целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что два многоквартирных дома в Актобе уже более года остаются пустующими. В 2024 году состоялся судебный процесс, в результате которого руководители строительной компании, возводившей дома по программе "Нурлы жер", а также технические инспекторы получили тюремные сроки от 5 до 6 лет.

А в Астане решили вопрос с двумя долгостроями - ЖК "Территория комфорта-1" (вторая очередь) и "Жагалау 4". Оба дома начинали строить с нуля. Дольщики наконец смогли получить ключи от заветных квартир.