На казахстанца подали в суд из-за соцвыплаты в 65 тыс. тенге

В СКО у местного жителя потребовали вернуть выплаты, которые он получал за потерю работы, в то время как он на самом деле уже трудоустроился, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, стороны примирились в порядке медиации в Аккайынском районном суде.

Истец - акционерное общество "Государственный фонд социального страхования" обратился в суд с иском о взыскании незаконно полученной суммы социальной выплаты по случаю потери работы.

Из иска следует, что казахстанцу назначили социальную выплату по случаю потери работы, но в дальнейшем ответчик трудоустроился, не сообщив об этом в АО "Государственный фонд социального страхования", в связи с чем истец обратился в суд с указанным иском.

В ходе проведения примирительных процедур от сторон поступило соглашение об урегулировании спора в порядке медиации с помощью судьи-медиатора.

Суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, заключенное между сторонами. По его условиям ответчик обязался погасить задолженность перед истцом в размере 65 710 тенге единым платежом в срок до 30 июня 2025 года.

Производство по данному делу прекратили.

Ранее стало известно, что в Актобе 4 человека не получили выходное пособие в виде 4 среднемесячных зарплат при ликвидации органов РАГС и подали иск. Верховный суд встал на их сторону и обязал выплатить деньги.

В Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге.

А житель Актау после увольнения не получил заработную плату за последний отработанный месяц. После рассмотрения дела в суде заявителю перечислили все необходимые выплаты.