Актюбинцы получат по 4 зарплаты после увольнения

В Актобе 4 человека не получили выходное пособие в виде 4 среднемесячных зарплат при ликвидации органов РАГС и подали иск, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, с 1 июля 2023 года органы РАГС были переданы в ведение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с соответствующей ликвидацией государственного учреждения.

Четыре истца, состоявшие в трудовых отношениях с отделом регистрации актов гражданского состояния Актобе (РАГС), не получили при увольнении выходных пособий в размере четырех среднемесячных заработных плат, предусмотренные Законом "О государственной службе Республики Казахстан".

За защитой своих прав они обратились в суд, в том числе с требованием о компенсации морального вреда. Суд первой инстанции вынес решение в пользу истцов. Однако это решение было отменено апелляционной коллегией.

Верховный суд, рассмотрев дело, подчеркнул необходимость строгого соблюдения прав работников при ликвидации государственных органов и ответственности работодателей за исполнение норм трудового законодательства.

"Выводы кассационной инстанции обусловлены тем, что ликвидационная комиссия не приняла мер по выявлению кредиторов и уведомлению их о ликвидации юридического лица, как это предусмотрено Гражданским кодексом", - пояснили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила апелляционное постановление и оставила в силе решение суда, вынесенное в пользу уволенных государственных служащих при ликвидации РАГС.

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