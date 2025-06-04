Сильные дожди, град и грозы: спад жары по всему Казахстану пообещали синоптики в ближайшие дни

В ближайшие выходные в Казахстан придет очередной циклон, который принесет с собой дожди, грозы, а также град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили синоптики, в Казахстане никак не установится жаркое лето, так как через территорию страны смещаются циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы.

"Вот и в ближайшие дни с северо-запада придет очередной циклон, принося с собой дожди с грозами. На западе, севере, востоке РК - сильные дожди, в отдельных районах ожидается выпадение града", - отметили синоптики.

По прогнозу, в северной половине республики в дневные часы основной температурный фон сохранится в пределах +20...+28 градусов тепла, то в южной половине ожидается постепенный спад жары. А 7 июня столбики термометров должны зафиксировать + 27 ...+35 градусов тепла.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на весь июнь. Ожидается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".