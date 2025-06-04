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Жара до 37 градусов, гроза и град ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

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Град
Град. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

В среду, 4 июня, в Алматы и Шымкенте обещают сильную жару, а в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы сегодня обещают переменную облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +29...+31 градуса, ночью в мегаполисе похолодает до +16...+18 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане обещают грозу, град, в городе объявлено штормовое предупреждение. При этом днем термометры покажут до +27...+29 градусов, а ночь температура опустится до +14...+16 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, но при грозе возможны порывы до 15-18 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают сильную жару. Днем воздух прогреется до +35...+37 градусов, ночью температура снизится до +20...+22 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251986-zhara-do-37-gradusov-groza-i-grad-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/