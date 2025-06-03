Грозы, град и пыльные бури: казахстанцев предупредили о непогоде

4 июня на большей части Казахстана ожидаются сложные погодные условия - грозы, град, пыльные бури и шквальный ветер. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 4 июня в западной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на севере и востоке региона прогнозируются грозы, а на западе - гроза и град. Ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе, востоке и юге области.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются гроза и шквал, в центре и на севере - пыльная буря. Ветер достигнет 15-20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области грозы возможны в горных районах, а на севере ожидается жара до +36 градусов. В центре области сохраняется высокая, а на западе и севере - чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау утром и днем на севере ожидаются грозы и град. Ветер на севере, востоке и в центре усилится до 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На юге - жара до +35 градусов. В регионе сохраняется высокая, а на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалы. Ночью и утром возможен туман.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность на северо-западе и востоке, а на юге, западе и севере - чрезвычайная.

В Жамбылской области в горных районах прогнозируется ветер 15-20 м/с. По области - высокая, а в горных районах, на западе и востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай 4 июня прогнозируются грозы на западе, севере и востоке, ветер усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая, а на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

Во Восточно-Казахстанской области также прогнозируются грозы. Ветер на севере и юге области усилится до 15-20 м/с.

В Актюбинской области сохраняется высокая, а на юго-востоке, юге и западе - чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дожди, грозы и град. Ветер до 20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе, юге и в центре области.

В Костанайской области ожидаются грозы и град, местами пыльная буря. Ветер усилится до 20 м/с. Сохраняется высокая, а на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области прогнозируются грозы, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на юго-востоке ожидается гроза, на юге и в центре - пыльная буря. Ветер ночью с порывами до 25 м/с. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется по области.

В области Жетісу прогнозируется гроза в горных районах. В районе Алакольских озер ветер усилится до 20 м/с. На севере и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.