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Сколько женщин-заключенных смогут выйти на свободу по амнистии, рассказала Каракат Абден

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Каракат Абден
Каракат Абден. Фото: instagram.com/abdenkarakat

Депутат мажилиса Каракат Абден в кулуарах правительства рассказала, сколько женщин-заключенных смогут выйти на свободу по амнистии, передает корреспондент NUR.KZ.

Она отметила, что самым главным при амнистии станет то, что дети и матери смогут воссоединиться. Также в качестве аргументов она отметила сохранение института семьи, возможность дать женщине шанс вернуться в семью.

На вопрос о том, сколько женщин-заключенных смогут выйти на свободу, Абден рассказала, что речь идет о более чем 2000 человек, по данным МВД.

"Здесь будет тщательный анализ, отбор - в законах эти все моменты расписаны. Это не значит, что амнистия будет распространяться на всех женщин. В самом депутатском запросе сказано было, что амнистировать нужно тех женщин, кто не совершал опасные для общества преступления.

Речь идет о преступлениях ненасильственного характера, мы четко определили желаемые критерии - беременные, многодетные, женщины старше 60 лет, женщины, у которых остались дома маленькие дети", - сообщила депутат.

Напомним, ранее Каракат Абден на заседании мажилиса предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.

МВД Казахстана выступило в поддержку этого предложения, рассказав, кто сможет получить амнистию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221968-skolko-zhenshchin-zaklyuchennyh-smogut-vyyti-na-svobodu-po-amnistii-rasskazala-karakat-abden/