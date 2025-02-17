МВД поддержало идею депутатов об амнистии осужденных женщин в Казахстане

МВД Казахстана выступило в поддержку предложения депутатов мажилиса, выступивших ранее с идеей амнистии осужденных женщин в Казахстане, передает NUR.KZ.

Ранее с запросом по этой теме выступила депутат мажилиса Каракат Абден. Она заявила о необходимости амнистии казахстанских женщин, которые осуждены за преступления, не связанные с насилием и которые не представляют угрозы для общества.

В частности, депутат предложила применить амнистию к следующим категориям женщин:

женщины, осужденные за ненасильственные преступления;

беременные женщины и женщины с маленькими детьми;

многодетные женщины;

женщины, осужденные впервые;

женщины пожилого возраста (старше 60 лет).

"Министерство внутренних дел Республики Казахстан, рассмотрев депутатский запрос о возможности применения амнистии к осужденным женщинам, сообщает следующее. Предложение о применении подобного акта амнистии концептуально поддерживается", - отмечается в ответе МВД за депутатский запрос.

По данным ведомства, в Казахстане 6399 женщин отбывают наказания за совершение уголовных правонарушений, из них 2692 содержатся в местах лишения свободы и 3707 находятся под пробационным контролем.

"В соответствии со статьей 78 УК РК, 1220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от отбывания наказания. Кроме того, за преступления, не связанные с насилием, осуждены 2002 женщины, из которых 1766 впервые, а 150 совершили преступления небольшой и средней тяжести. В свою очередь, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления - 5055 женщинам возможно сократить сроки наказания.

При рассмотрении амнистии предлагается наряду с тяжестью совершенного преступления дополнительно учитывать социальное положение осужденных: 29 женщин с инвалидностью, 243 женщины старше 60 лет, 13 беременных женщин, 58 с малолетними детьми (до 3 лет), а также 226 многодетных матерей.

Необходимо предусмотреть смягчение наказания для женщин, имеющих непогашенные иски (3910), путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако следует учитывать требования статьи 14 Конституции Республики Казахстан, согласно которой, все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам пола", - отмечается в ответе МВД.

Таким образом, освобождение более чем двух тысяч осужденных может привести к экономии бюджета до 5,8 млн тенге в день (общие затраты на 1 осужденного в день - 2900 тенге, соответственно, 2,1 млрд тенге в год).

Данная мера, уверены в МВД, будет являться демонстрацией принципов гуманизма, поддержки социальной политики государства, адаптации женщин, способствовало укреплению их семейных ценностей и соблюдения прав детей, а также оптимизации госрасходов и улучшению условий содержания осужденных в учреждениях УИС за счет снижения нагрузки отбывающих в учреждениях УИС.

Однако в ведомстве не исключили такие риски, как протестные настроения среди граждан, пострадавших от преступлений и вероятность повторных правонарушений среди амнистированных.

Ранее мы уже писали, что депутат Каракат Абден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.

Тогда депутат сообщала, что такую практику проводили ранее и другие страны. Так, "женскую" амнистию проводили в трижды в Кыргызстане с 1996 года, в Узбекистане ее провели в 2013 году, в России - в 2023-м, также неоднократно ее проводили в США.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;

имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.