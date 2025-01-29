Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Объявить амнистию для осужденных женщин в Казахстане предложила депутат

Опубликовано:

Тюрьма и камеры
Тюрьма. Иллюстративное фото: MoreISO/Getty Images

На заседании мажилиса депутат Каракат Абден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу, передает NUR.KZ.

"В этом году мы отмечаем 30-летие нашей Конституции, в которой закреплено, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство уделяет особое внимание защите прав женщин как матерей. Наша страна придерживается политики гуманизации в вопросах, связанных с преступлениями.

В связи с этим фракция партии "Ауыл" предлагает рассмотреть возможность амнистии для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не представляют угрозы для общества […].

В Казахстане 2336 женщин лишены свободы, половина из них - матери, включая 250 многодетных матерей. Более 1500 детей остаются без матерей и ждут встречи с ними. Около 100 малышей были отправлены в детские дома. Но это не просто цифры: это разрушенные семьи, поломанные судьбы и дети, лишенные материнской теплоты. […] Давайте дадим женщинам возможность вернуться к своим семьям и детям", - заявила депутат.

Каракат Абден предложила провести амнистию для осужденных женщин, которые подходят под следующие критерии:

  • осужденные за преступления, не связанные с насилием;
  • беременные женщины и женщины с маленькими детьми;
  • многодетные матери;
  • осужденные впервые;
  • старше 60 лет.

"Амнистия не должна распространяться на женщин, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления, связанные с насилием, и представляющих угрозу для общества", - добавила депутат.

Она добавила, что "женскую" амнистию проводили в трижды в Кыргызстане с 1996 года, в Узбекистане ее провели в 2013 году, в России - в 2023-м, также неоднократно ее проводили в США.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

  • запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;
  • имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216174-obyavit-amnistiyu-dlya-osuzhdennyh-zhenshchin-v-kazahstane-predlozhila-deputat/