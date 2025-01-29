Объявить амнистию для осужденных женщин в Казахстане предложила депутат

На заседании мажилиса депутат Каракат Абден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу, передает NUR.KZ.

"В этом году мы отмечаем 30-летие нашей Конституции, в которой закреплено, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство уделяет особое внимание защите прав женщин как матерей. Наша страна придерживается политики гуманизации в вопросах, связанных с преступлениями.

В связи с этим фракция партии "Ауыл" предлагает рассмотреть возможность амнистии для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не представляют угрозы для общества […].

В Казахстане 2336 женщин лишены свободы, половина из них - матери, включая 250 многодетных матерей. Более 1500 детей остаются без матерей и ждут встречи с ними. Около 100 малышей были отправлены в детские дома. Но это не просто цифры: это разрушенные семьи, поломанные судьбы и дети, лишенные материнской теплоты. […] Давайте дадим женщинам возможность вернуться к своим семьям и детям", - заявила депутат.

Каракат Абден предложила провести амнистию для осужденных женщин, которые подходят под следующие критерии:

осужденные за преступления, не связанные с насилием;

беременные женщины и женщины с маленькими детьми;

многодетные матери;

осужденные впервые;

старше 60 лет.

"Амнистия не должна распространяться на женщин, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления, связанные с насилием, и представляющих угрозу для общества", - добавила депутат.

Она добавила, что "женскую" амнистию проводили в трижды в Кыргызстане с 1996 года, в Узбекистане ее провели в 2013 году, в России - в 2023-м, также неоднократно ее проводили в США.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;

имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.