Зеленую зону вместо стихийной свалки построили в одном из районов Алматы (фото)

Во время рабочего объезда и встречи с населением Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел зеленую зону, благоустроенную в рамках программы "Бюджет народного участия", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Ранее на этом месте была стихийная свалка. Данный объект находится по ул. Уссурийской в Жетысуском районе города.

"Благодаря программе "Бюджет народного участия" мы смогли предложить свои идеи, которые уже успешно реализованы. Улица буквально преобразилась, стала комфортной и привлекательной для проживания", - отметила местная жительница.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

В рамках проекта проложено более одного километра тротуара, оборудовано футбольное поле площадью 220 кв. м, а также установлены детские и спортивные площадки на территории 750 кв. м.

Ознакомившись с проектом, Ерболат Досаев отметил, что работа над созданием комфортной городской среды для жителей мегаполиса будет продолжена.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

В свою очередь жители района поблагодарили главу города за благоприятные условия для отдыха взрослых и детей, комфортных пеших прогулок. По их просьбам в этом году в рамках программы «Бюджет народного участия» проведен текущий ремонт скверов по ул. Крылова, Омарова, Боткина, Бокейханова, по пр. Назарбаева, Райымбека.

Зеленая зона. Фото: акимат Алматы

"В городе нет свободных земельных участков, поэтому в следующем году начнем высаживать деревья даже на небольших участках, чтобы создать ощущение сквера или парка. Будем использовать участки земли площадью 5 или 10 соток, которые благоустроим и превратим в места для прогулок. Такую программу мы планируем реализовать по всему городу", - сказал Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями района.

Зеленая зона. Фото: акимат Алматы

Отметим, что в мегаполисе активно реализуется программа "Бюджет народного участия". В текущем году на проект выделено 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Жители города получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.

Зеленая зона. Фото: акимат Алматы

Зеленая зона. Фото: акимат Алматы

Зеленая зона. Фото: акимат Алматы

Зеленая зона. Фото: акимат Алматы

Напомним, что в Алатауском районе Алматы построили новую пешеходную зону. Проект реализован по программе "Бюджет народного участия". Строительство новой прогулочной зоны протяженностью 800 м между улицами Мойылды и Каламбаева началось в июле текущего года и завершится в следующем месяце.

А скоро пешеходная зона с детскими и спортивными площадками появится в микрорайоне Шугыла. Ерболат Досаев уже ознакомился со строительством пешеходной зоны с детскими и спортивными площадками, которые были построены в рамках программы "Бюджет народного участия".