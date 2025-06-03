До 35 градусов жары ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 3 июня, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а жителей Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, без осадков. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 10,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.