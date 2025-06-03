До 35 градусов жары ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 3 июня, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а жителей Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, без осадков. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 10,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251617-do-35-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/