Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

До 35 градусов жары ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Опубликовано:

Люди идут по улице
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Во вторник, 3 июня, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а жителей Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, без осадков. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 10,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251617-do-35-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 35 градусов жары ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник