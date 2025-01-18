Пропавшего три дня назад туриста нашли в хижине в горах Алматинской области
Опубликовано:
Спасатели успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области. Пропавший турист был найден с помощью вертолета "Казавиаспаса", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, мужчина 1982 года рождения отправился в многодневный поход 12 января, однако 15 января перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и обратились за помощью к спасателям.
Специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно приступили к поискам.
"Были задействованы кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты и наземные группы. За первые двое суток обследовали 14 точек, включая самые популярные туристические маршруты, вершины, ущелья и перевалы", - рассказали в МЧС.
Накануне благодаря облету с использованием воздушного борта "Казавиаспаса" мужчина был обнаружен в хижине в ущелье "Левый Талгар" на высоте 2970 метров. Пострадавший не нуждался в медицинской помощи и был доставлен в Алматы.
"МЧС напоминает туристам о необходимости тщательно планировать свои маршруты, своевременно информировать близких о своих передвижениях и использовать средства связи для безопасности в горах", - обратились в ведомстве.
Ранее спасатели с помощью вертолета нашли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.
Также в Алматы спасатели обнаружили еще одного заблудившегося в горах мужчину - он решил пойти вверх по реке и не вернулся.
Еще один 45-летний турист заблудился в горах Алматинской области - на его поиски тоже отправились спасатели.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212731-propavshego-tri-dnya-nazad-turista-nashli-v-hizhine-v-gorah-almatinskoy-oblasti/