Пропавшего три дня назад туриста нашли в хижине в горах Алматинской области

Спасатели успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области. Пропавший турист был найден с помощью вертолета "Казавиаспаса", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, мужчина 1982 года рождения отправился в многодневный поход 12 января, однако 15 января перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и обратились за помощью к спасателям.

Специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно приступили к поискам.

"Были задействованы кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты и наземные группы. За первые двое суток обследовали 14 точек, включая самые популярные туристические маршруты, вершины, ущелья и перевалы", - рассказали в МЧС.

Накануне благодаря облету с использованием воздушного борта "Казавиаспаса" мужчина был обнаружен в хижине в ущелье "Левый Талгар" на высоте 2970 метров. Пострадавший не нуждался в медицинской помощи и был доставлен в Алматы.

"МЧС напоминает туристам о необходимости тщательно планировать свои маршруты, своевременно информировать близких о своих передвижениях и использовать средства связи для безопасности в горах", - обратились в ведомстве.

Ранее спасатели с помощью вертолета нашли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.

Также в Алматы спасатели обнаружили еще одного заблудившегося в горах мужчину - он решил пойти вверх по реке и не вернулся.

Еще один 45-летний турист заблудился в горах Алматинской области - на его поиски тоже отправились спасатели.