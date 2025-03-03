Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Получил зарплату и исчез": пропавшего павлодарца нашли спустя полтора месяца

Опубликовано:

Мужчина зимой на природе
Мужчина в поле. Иллюстративное фото: Marccophoto / Getty Images

В Павлодарской области нашли мужчину, пропавшего без вести в начале года. Как оказалось, он уехал в крестьянское хозяйство работать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 января в полицию города Аксу за помощью обратились родственники, которые просили оказать содействие в розыске брата из Майского района.

"Они сообщили, что брат получил зарплату и исчез", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицией незамедлительно были организованы мероприятия по установлению местонахождения пропавшего сельчанина. На его розыск был ориентирован личный состав области.

При проведении розыскных мероприятий 2 марта мужчину нашли в одном из фермерских хозяйств Майского района, где он устроился на работу.

"На связь с родными не выходил, так как не имел телефона. Мужчина передан родственникам и находится дома", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Алматинской области нашли несовершеннолетних девушку и парня, пропавших в сентябре 2024 года. Их обнаружили на съемной квартире в Туздыбастау. Девушку передали родителям. В полиции отметили, что она самостоятельно покинула дом и всячески избегала встреч с близкими и правоохранительными органами.

А в Кызылординской области нашли мужчину, которого 2,5 месяца искали его пожилые родители. Полицейские остановили мужчину в центре города и выяснили, что у него нет документов, удостоверяющих личность. После его доставили в приемник-распределитель для лиц без постоянного места жительства и документов и начали поиски родственников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225022-poluchil-zarplatu-i-ischez-propavshego-pavlodarca-nashli-spustya-poltora-mesyaca/