"Получил зарплату и исчез": пропавшего павлодарца нашли спустя полтора месяца

В Павлодарской области нашли мужчину, пропавшего без вести в начале года. Как оказалось, он уехал в крестьянское хозяйство работать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 января в полицию города Аксу за помощью обратились родственники, которые просили оказать содействие в розыске брата из Майского района.

"Они сообщили, что брат получил зарплату и исчез", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицией незамедлительно были организованы мероприятия по установлению местонахождения пропавшего сельчанина. На его розыск был ориентирован личный состав области.

При проведении розыскных мероприятий 2 марта мужчину нашли в одном из фермерских хозяйств Майского района, где он устроился на работу.

"На связь с родными не выходил, так как не имел телефона. Мужчина передан родственникам и находится дома", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Алматинской области нашли несовершеннолетних девушку и парня, пропавших в сентябре 2024 года. Их обнаружили на съемной квартире в Туздыбастау. Девушку передали родителям. В полиции отметили, что она самостоятельно покинула дом и всячески избегала встреч с близкими и правоохранительными органами.

А в Кызылординской области нашли мужчину, которого 2,5 месяца искали его пожилые родители. Полицейские остановили мужчину в центре города и выяснили, что у него нет документов, удостоверяющих личность. После его доставили в приемник-распределитель для лиц без постоянного места жительства и документов и начали поиски родственников.