Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Резиденцию президента показали маленьким казахстанцам (фото)

Опубликовано:

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

В Международный день защиты детей - 1 июня - резиденцию президента посетили дети из всех регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в резиденции президента Республики Казахстан побывали отличники учебы, победители предметных олимпиад, республиканских и международных конкурсов, призеры спортивных соревнований, дети, совершившие героические поступки. Среди гостей были учащиеся из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями.

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

В ходе экскурсии школьники осмотрели центральный парадный холл Акорды и залы, предназначенные для проведения официальных мероприятий, библиотеку главы государства, а также сад на территории резиденции.

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями.

В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени президента.

Экскурсия по Акорде для детей
Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Добавим, как сообщили в пресс-службе правительства РК, сегодня в Казахстане проживают 6,9 млн детей, из них 3,9 млн - школьники, свыше 1 млн - посещают детсады, а 556 тыс. - обучаются в колледжах.

Напомним, утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня - Днем защиты детей.

Ранее в мае депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником - в настоящее время День защиты детей в Казахстане празднуется как международный праздник, не предусматривающий выходного.

О том, когда и почему появился этот праздник, его целях и традициях читайте в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251128-rezidenciyu-prezidenta-pokazali-malenkim-kazahstancam-foto/