Резиденцию президента показали маленьким казахстанцам (фото)

В Международный день защиты детей - 1 июня - резиденцию президента посетили дети из всех регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в резиденции президента Республики Казахстан побывали отличники учебы, победители предметных олимпиад, республиканских и международных конкурсов, призеры спортивных соревнований, дети, совершившие героические поступки. Среди гостей были учащиеся из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями.

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

В ходе экскурсии школьники осмотрели центральный парадный холл Акорды и залы, предназначенные для проведения официальных мероприятий, библиотеку главы государства, а также сад на территории резиденции.

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями.

В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени президента.

Экскурсия по Акорде для детей. Фото: Акорда

Добавим, как сообщили в пресс-службе правительства РК, сегодня в Казахстане проживают 6,9 млн детей, из них 3,9 млн - школьники, свыше 1 млн - посещают детсады, а 556 тыс. - обучаются в колледжах.

Напомним, утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня - Днем защиты детей.

Ранее в мае депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником - в настоящее время День защиты детей в Казахстане празднуется как международный праздник, не предусматривающий выходного.

О том, когда и почему появился этот праздник, его целях и традициях читайте в нашем материале.