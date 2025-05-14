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Депутат предложил сделать выходным День защиты детей 1 июня

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Дети играют на площадке
Дети. Иллюстративное фото: Bec Parsons/Getty Images

На заседании мажилиса депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вместе с тем фракция НПК предлагает утвердить в Казахстане новый Государственный праздник – День защиты детей, празднуемый 1 июня каждого года. (…) Просим предоставить позицию правительства РК", - заявил депутат Кенжегул Сейтжан.

Отметим, что День защиты детей в Казахстане празднуется как международный праздник, не предусматривающий выходного.

В случае закрепления его как государственного праздника 1 июня станет выходных днем.

На сайте акимата ВКО отмечается, что 1 июня в Казахстане отмечают Международный день защиты детей.

Праздник был учрежден в ноябре 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Республикой Казахстан ратифицированы основные международно-правовые документы по защите прав несовершеннолетних, в реализацию которых приняты соответствующие законы и указы, устанавливающие права и обязанности детей.

Основным международным договором является Конвенция о правах ребенка, принятая Организацией Объединенных Наций 20 ноября 1989 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245005-deputat-predlozhil-sdelat-vyhodnym-den-zashchity-detey-1-iyunya/