Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня - Днем защиты детей, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт президента в соцсети.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей - пост появился в аккаунте президента в соцсети Х.
"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества - наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!" - написал президент.
Добавим, в честь Международного дня защиты детей сегодня, 1 июня, в алматинском метро проезд для детей будет бесплатным.
Напомним, ранее в мае депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником - в настоящее время День защиты детей в Казахстане празднуется как международный праздник, не предусматривающий выходного.
О том, когда и почему появился этот праздник, его целях и традициях читайте в нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2251035-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-zashchity-detey/