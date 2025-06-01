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Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня - Днем защиты детей, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт президента в соцсети.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей - пост появился в аккаунте президента в соцсети Х.

"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества - наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!" - написал президент.

Добавим, в честь Международного дня защиты детей сегодня, 1 июня, в алматинском метро проезд для детей будет бесплатным.

Напомним, ранее в мае депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником - в настоящее время День защиты детей в Казахстане празднуется как международный праздник, не предусматривающий выходного.

О том, когда и почему появился этот праздник, его целях и традициях читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2251035-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-zashchity-detey/