Подростки заблудились в горах Алматинской области (видео)

Четверо подростков при спуске с гор в Алматинской области заблудились и не смогли самостоятельно найти путь обратно. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Сегодня в горах Заилийского Алатау Алматинской области, при спуске с пика Букреева на перевале "Лесной", четыре подростка в возрасте 15-16 лет сбились с пути и обратились к спасателям.

Незамедлительно был организован выезд оперативной группы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3010 метров над уровнем моря, обнаружили заблудившихся подростков и оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подростков спустили с гор и передали родителям в присутствии сотрудников полиции. В медицинской помощи никто не нуждался.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

В ноябре прошлого года подросток ушел в горы Заилийского Алатау в одиночку, поднялся на пик Букреева, но не смог самостоятельно спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

До этого два подростка потерялись в горах Алматинской области, направляясь к пику Фурманова. Спасатели обнаружили их в спасательной хижине.

Мы также писали, что осенью из-за ухудшения погоды четверо подростков 16-18 лет заблудились в урочище Кок-Жайляу. Спасатели нашли их и спустили к родителям.