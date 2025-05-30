"Запах неочищенной мочевины": о причинах зловонья в Актау сообщили в департаменте экологии

Жители Актау в ночь на 30 мая снова ощутили едкий запах сероводорода. О причинах сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, передает Lada.kz.

По информации издания, в Telegram-чат акимата Мангистауской области жалобы на удушающий запах поступали 29 мая после 23:00. Утром 30 мая ситуацию прокомментировал руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Джусупкалиев.

Он сообщил, что источник запаха - жидкая фаза хвостохранилища Кошкар-ата, которая формируется из сливов неочищенных канализационных вод с КОС-2. Пары под воздействием высоких температур приводят к появлению стойкого удушливого запаха в Актау, которые северный ветер приносит в город. Особенно страдают микрорайоны, расположенные ближе к хвостохранилищу - Шыгыс, Шыгыс-2, 27 и 28.

Также специалисты департамента выезжали для отбора проб воздуха. Анализ показал превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) сероводорода в 10-12 раз.

"Это запах аммиака, если простыми словами, то запах неочищенной мочевины. Сейчас на КОС-2 идет только механическая очистка, поэтому и стоит сильная вонь. Согласно правилам, канализационные отходы должны проходить не только механическую, но и химическую и биологические очистки.

На сегодня были предоставлены материалы природоохранной прокуратуре, местным исполнительным органам был предоставлен срок устранения запаха. Если ввести КОС-2 на полную мощность или использовать биодобавки, и тогда запах исчезнет", - рассказал Армат Джусупкалиев.

Напомним, строительство КОС-2 было начато еще в 2008 году, и позже было признано долгостроем. На первом этапе ожидалось, что КОС-2 сможет перерабатывать 30 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Потом объем планировалось увеличить до 70 тысяч. На строительство первого этапа проекта затрачено 3,1 миллиарда тенге, на завершение второго - требовалось около 4,5 миллиарда тенге.

Также в акимате каждый год обещают, воду с очистных планируют использовать для полива зеленых насаждений. Однако теперь выяснилось, что КОС-2 до сих пор не работает, как положено, и отходы жизнедеятельности жителей целого города отправляют на поддержание жидкой фазы в Кошкар-ата практически без очистки.

Ранее жители Караганды жаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар. Коммунальные службы заверяют, что все потушили, однако горожане продолжают жаловаться на сильную гарь.

Также в мае сообщалось, что жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической ситуацией в городе. В Сети появились видео с сильным задымлением в районе титано-магниевого комбината.

А в прошлом году в Астане жители пожаловались на состояние речки Сарыбулак. Жители соседних домов писали, что река превращается в болото и стоит ужасный запах.