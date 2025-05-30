В Алматы проезд в метро для детей будет бесплатным 1 июня
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В честь Международного дня защиты детей 1 июня в алматинском метро проезд для детей будет бесплатным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на метрополитен Алматы.
По информации метрополитена Алматы, 1 июня в мегаполисе детям до 14 лет включительно предоставляется бесплатный проезд в метро.
"Инициатива направлена на поддержку семей с детьми в этот особенный день. Бесплатный проезд будет действовать на протяжении всего дня — с момента открытия метрополитена и до закрытия станций", - сообщили в метрополитене.
Напомним, недавно стало известно, что в метрополитене Алматы началась модернизация турникетов: с осени 2025 года оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с функцией оплаты к считывателю.
В апреле этого года мы писали, что в метрополитене Алматы в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда - по QR без подключения к интернету.
Также с лета прошлого года пассажиры метро Алматы могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250735-v-almaty-proezd-v-metro-dlya-detey-budet-besplatnym-1-iyunya/