В Алматы проезд в метро для детей будет бесплатным 1 июня

В честь Международного дня защиты детей 1 июня в алматинском метро проезд для детей будет бесплатным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на метрополитен Алматы.

По информации метрополитена Алматы, 1 июня в мегаполисе детям до 14 лет включительно предоставляется бесплатный проезд в метро.

"Инициатива направлена на поддержку семей с детьми в этот особенный день. Бесплатный проезд будет действовать на протяжении всего дня — с момента открытия метрополитена и до закрытия станций", - сообщили в метрополитене.

Напомним, недавно стало известно, что в метрополитене Алматы началась модернизация турникетов: с осени 2025 года оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с функцией оплаты к считывателю.

В апреле этого года мы писали, что в метрополитене Алматы в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда - по QR без подключения к интернету.

Также с лета прошлого года пассажиры метро Алматы могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты.