Родители заплатят 4 млн тенге за неудачную поездку их сына на скутере в ЗКО

В ЗКО подросток на скутере попал в ДТП. Его родители заплатят более 4 млн тенге за повреждение автомобиля, который также участвовал в аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних ЗКО.

"Несовершеннолетний, управляя скутером марки Racer по второстепенной дороге, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу транспортному средству марки Hyundai Santa Fe, движущемуся по главной дороге прямо, и допустил столкновение с ним", - установил суд.

В результате ДТП подросток и несовершеннолетняя девушка, которая была пассажиркой скутера, получили телесные повреждения. Владельцу Hyundai Santa Fe был причинен материальный ущерб.

Несовершеннолетнего привлекли по ч.3 ст.610 КоАП к административному штрафу.

Владелец автомобиля Hyundai заявил гражданский иск к законным представителям несовершеннолетнего о взыскании материального ущерба (стоимости восстановительного ремонта, оценки и услуг специализированной автостоянки, судебных расходов) на общую сумму 5 192 280 тенге.

Судом с учетом выводов проведенной судебно-товароведческой экспертизы иск удовлетворил частично. С родителей подростка в пользу истца взыскали в солидарном порядке 4 192 730 тенге, в пользу Центра судебных экспертиз за производство экспертизы - 112 631,17 тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее, чтобы добиться выплаты более 13 млн тенге после ДТП, павлодарцу пришлось обратиться в суд. Страховая компания настаивала, что авария была сфальсифицирована. Суд пришел к выводу, что страховая компания не предоставила доказательств, подтверждающих доводы о фальсификации.

В Уральске мужчина потребовал от виновника ДТП 2 млн тенге компенсации материального ущерба, но получил меньшую сумму. Он мотивировал свои требования тем, что вину ответчика установили.

В Павлодаре ошибка при определении виновника ДТП привела к незаконному взысканию компенсации за моральный вред с водителя легкового автомобиля. Суд установил, что водитель седана не совершал столкновения с мотоциклом, и в ДТП виновен только мотоциклист, который получил вред здоровью.