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Павлодарцу выплатят 13 млн тенге за разбитое авто

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Иллюстративное фото ДТП
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Чтобы добиться выплаты более 13 млн тенге после ДТП, павлодарцу пришлось обратиться в суд. Страховая компания настаивала, что авария была сфальсифицирована, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Павлодара в 2023 году заключил со страховой компанией договор добровольного страхования автотранспорта по программе "ТI". Ему выдали страховой полис на автомашину Toyota.

Через месяц мужчина попал в ДТП и направил в страховую компанию заявление о страховом случае.

"Компания отказала ему в страховой выплате, указав на фальсификацию страхового случая, ссылаясь на заключение ИП, согласно которому следы и повреждения на автомашине не могли быть образованы в условиях, зафиксированных в рапорте инспектора и схеме ДТП", - рассказали в суде.

Обращения к страховому омбудсмену и в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка результатов не дали.

Мужчина обратился в суд, попросив признать отказ страховой компании незаконным и взыскать более 13 млн тенге страховой выплаты.

Суд первой инстанции с учетом противоречивых позиций сторон относительно обстоятельств ДТП назначил проведение судебной трасологической экспертизы. Из ее заключения следует, что повреждения автомашины могли быть получены в результате данного ДТП.

В связи с этим иск был удовлетворен в полном объеме. Страховая компания обжаловала это решение в апелляционном суде.

Павлодарский областной суд, рассмотрев дело, установил, что выводы судебной экспертизы согласуются с материалами дела, административным делом и показаниями свидетелей. Автомашина истца была доставлена с места ДТП на штрафстоянку в присутствии сотрудников полиции, что было подтверждено.

"Страховая компания не представила доказательства, подтверждающие свои доводы о фальсификации страхового случая", - отметили в суде.

Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Постановление вступило в законную силу.

В Жамбылской области женщина не заплатила за купленный автомобиль, а потом вернула его продавцу в поврежденном состоянии со многими неисправностями. С казахстанки взыскали сумму ущерба в размере 300 тыс. тенге.

А в Уральске мужчина потребовал от виновника ДТП 2 млн тенге компенсации материального ущерба, но получил меньшую сумму. Его автомобиль пострадал от столкновения с машиной виновника аварии, которого привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235776-pavlodarcu-vyplatyat-13-mln-tenge-za-razbitoe-avto/