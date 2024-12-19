Ошибка при определении виновника ДТП привела к незаконному взысканию денег в Павлодаре

В Павлодаре ошибка при определении виновника ДТП привела к незаконному взысканию компенсации за моральный вред с водителя легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Павлодаре в ДТП пострадал мотоциклист. Ему были причинены телесные повреждения средней тяжести. Ссылаясь на это, мотоциклист обратился в суд с иском к водителю авто о взыскании 2 млн тенге компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции, указав на вину водителя автомобиля как владельца источника повышенной опасности в ДТП, взыскал с него в пользу мотоциклиста 500 тыс. тенге компенсации морального вреда.

Павлодарский облсуд, рассмотрев жалобу водителя седана, указал на недоказанность его вины ни в порядке КоАП, ни по УК.

Так, досудебное расследование по ч.1 ст.345 УК прекратили по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности, т.е. по нереабилитирующим основаниям. В постановлении вина ответчика не установлена и не указана.

"Согласно экспертизе, мотоциклист мог предотвратить столкновение до места остановки седана. Протокол об адмправонарушении в отношении мотоциклиста (ч.1 ст.610 КоАП), где потерпевшим указан водитель седана, по существу не рассмотрен", - уточнили в суде.

Суд отказал в удовлетворении жалобы водителя седана о признании незаконным и отмене этого протокола ввиду отсутствия оснований.

Дело об административном правонарушении в отношении водителя мотоцикла (ч.1 ст.610 КоАП) вернули на дорасследование, указав на преждевременность рассмотрения дела в отношении мотоциклиста при отсутствии процессуального решения в рамках расследования уголовного дела.

Было установлено нарушение водителем мотоцикла п.10.1, 11.1 ПДД (Нарушение скорости движения, невнимательность, неснижение скорости до остановки автотранспорта).

Также были признаны необоснованными выводы о нарушении водителем седана п.8.1 и 8.2 ПДД (Правил маневрирования в левую сторону), т.к. материалами уголовного дела они не установлены и таких доказательств по делу не имеется.

Суд установил, что водитель легкового авто не совершал столкновения с мотоциклом, с его стороны противоправных действий (обязательного условия для взыскания морального вреда) не установлено, а сам он в ДТП не виновен.

"В ДТП виновен только мотоциклист, который сам совершил столкновение, и ему самому причинен вред здоровью", - резюмировали в суде.

Апелляция отказала в удовлетворении иска. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Ранее в Павлодарской области участники ДТП заключили в суде медиативное соглашение, по которому виновник аварии возместит другому ее участнику причиненный материальный ущерб согласно установленному графику платежей.