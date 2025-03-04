Почти 2 млн тенге потребовал казахстанец от виновника ДТП, но получил меньше

В Уральске мужчина потребовал от виновника ДТП 2 млн тенге компенсации материального ущерба, но получил меньшую сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанца о взыскании материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, рассмотрели в суде №2 Уральска.

Согласно материалам дела, 30 сентября 2024 года гражданин, управляя машиной, допустил столкновение с автомобилем истца, которому был причинен материальный ущерб.

"По данному факту вина ответчика установлена постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Уральска, он привлечен к административной ответственности", - отметили в суде.

Казахстанец мотивировал свои требования тем, что вина ответчика установлена. За вычетом 2 215 000 тенге, выплаченных страховой компанией, он просил суд взыскать расходы на устранение ущерба, причиненного в результате ДТП, в размере 1 965 283 тенге.

"Поскольку вина ответчика установлена постановлением административного суда, с учетом износа транспортного средства истца по калькуляции страховой компании оценочная стоимость соответствует размеру ущерба, а также в связи с тем, что стоимость ремонтных работ превышает сумму 600 МРП, согласно ст.924 ГК суд удовлетворил иск частично", - сообщили в суде.

С ответчика в пользу истца взыскали сумму в размере 1 686 615 тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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