"Оргии, крики": на популярный ресторан пожаловались жители "золотого квадрата" Алматы

Жители элитного района Алматы жалуются на одно из заведений. Администрация кафе ответила на претензии, ситуацию прокомментировали и в полиции, передает сайт телеканала КТК.

Жители престижного "золотого квадрата" южной столицы потеряли сон и покой. Люди винят в этом кафе. Популярное среди алматинцев место находится на первом этаже жилого дома и работает круглосуточно. Жильцы уверяют, гости заведения шумят днем и ночью.

"Каждую ночь у них там то драки, то маты, то девки хохочут, курят кальяны. Им говорят, что запрещено кальян вообще курить в городе. Они на это просто улыбаются, и все. Я говорю: «Слушайте, загоняйте хотя бы внутрь». Хотя вот эти кальяны даже внутри курить нельзя. Говорят: «Ну, мы не можем. Потому что на этот кальян люди идут", - жалуется Карлыгаш Мергенбаева.

Соседство с кафе превратило жизнь алматинцев в настоящий ад, отмечает телеканал. И дело не только в шумных вечеринках, но и в постоянной вибрации. Всему виной вытяжки и кондиционеры. Из-за тряски по дому уже пошли трещины, говорят люди.

По словам жителей, несущую стену проломили и установили вентиляцию. Вытяжка работает круглосуточно. Гул слышен даже в квартирах. Вибрация настолько сильная, что из-за нее в домах дрожит даже посуда. Такое соседство распугало большую часть жителей.

В доме около 40 квартир, половина из них пустует. Бежать подальше от злополучного кафе пришлось и Надежде Погореловой. Женщина жила здесь с самого детства. Но теперь в родительский дом приезжает лишь изредка.

"Здесь шум слышен в той комнате, в этой комнате. В той комнате, где спальня, постоянная вибрация от работающих моторов. Они еще дополнительно сделали туалеты для персонала ресторана. И вентиляцию в этих своих туалетах сделали так: прямо нам под наши окна вывели трубы. Из которых все туалетные запахи, включая освежители и другие запахи, сопутствующие туалетам, все идет прямо в наши окна", - пожаловалась алматинка Надежда Погорелова.

Кафе мешает даже жильцам дома через дорогу. Люди рассказывают, в их районе всегда было много заведений. Сейчас активно работает больше пяти.

"Оргии, крики, бесконечные потасовки. Не спят жители и этого дома по Коммунистическому, и справа, и слева. Мы все знаем о законе о здоровье. В котором четко говорится, что кафе, функционирующие в жилых домах, работают до 10 вечера в будние дни и до 11 часов в субботу и воскресенье. И все вокруг все выполняют. И вызывает удивление: как одно-единственное кафе ставит на уши весь квартал?" - возмущена Ляззат Байжанова.

Жители уверяют, владельцем проблемного заведения является казахстанский блогер. С ним люди не раз пытались договориться, но безуспешно. В администрации кафе все претензии отрицают. Уверяют, работают законно.

"Это поведение гостей. Здесь также могут прохожие люди подраться. Мы за них ответственности не несем. У нас проводятся по городу рейды. Нарушений нет. Мы работаем в рамках закона. Стараемся", - заявили в администрации заведения, добавим, что кальяны здесь больше не подают.

Но в полиции нарушения подтвердили. Сотрудников и посетителей заведения уже штрафовали неоднократно.

"С начала текущего года в отношении посетителей и администрации кафе составлено пять административных материалов за нарушение тишины в ночное время, семь – за курение кальянов, 75 – за курение в общественных местах. В адрес заведения неоднократно выносились предупреждения, принимались меры административного воздействия", - проинформировали в полиции.

Жители требуют, чтобы в кафе изменили график работы и убрали из меню кальяны. В полиции взяли ситуацию на контроль. Помочь пообещали и чиновники. Сотрудники акимата на следующей неделе собираются встретиться с жильцами и администрацией заведения.

Источник: КТК

Ранее жители другого элитного микрорайона Алматы тоже жаловались на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. На заявление горожан отреагировали санэпидемиологи и полицейские.

А в феврале жительница Медеуского района пожаловалась тогда еще акиму Алматы Досаеву на множество баров возле ее дома и бегающих по двору парней в юбках.

До этого, на встрече с жителями Ауэзовского района, алматинка пожаловалась акиму на бывшую гостиницу возле дома, из которой сделали общежитие для более чем 700 иностранных студентов.