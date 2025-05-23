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"Нормально не спим": жители элитного района Алматы недовольны соседством с ресторанами (видео)

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Жители микрорайона Самал-1
Жители микрорайона Самал-1. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители элитного микрорайона Алматы жалуются на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан, передает сайт телеканала КТК.

Соседством с увеселительными заведениями недовольны жители микрорайона Самал-1. Накануне они вышли на собрание. Больше всего их беспокоят кафе, рестораны и караоке близ домов.

Местные рассказывают: сотрудники и посетители шумят и днем, и ночью. Иногда слышны даже выстрелы.

"Недавно стреляли из травматики. Каждый день, так как там большое количество работников, они, естественно, выходят отдыхать. Это шум, гам – только от работников даже. То есть мы все время просыпаемся, нормально не спим. И, конечно, посетители круглосуточно паркуются около нашего дома, устраивают разборки",- поделилась Наталья Трофимова.

Тамара Королёва живет на шестом этаже прямо напротив одного из ресторанов. Женщина жалуется: в заведении постоянно что-то жарят, а дым и гарь летят в окна. Из-за этого у пенсионерки болит голова. Проветривать, говорит, бесполезно.

"Все три комнаты моей квартиры выходят на этот ресторан. От этой вони, от этого постоянного шума, который день и ночь под нашими окнами, деваться абсолютно некуда", - жалуются женщина.

Жильцы уверяют, по ночам в кафе и караоке громко играет музыка. Нередко посетители запускают салюты. И почти каждый день гости ссорятся и дерутся.

Вокруг трех рядом стоящих многоквартирных домов в микрорайоне Самал-1 расположено шесть заведений. Два из них – ночные, третье – круглосуточное. До квартир, которые находятся даже на верхних этажах, постоянно доносится шум и доходит дым. Эту проблему не получается решить уже два года, жалуются жители.

Местные говорят, сотрудники общепита часто оставляют под окнами пакеты и ведра с отходами. Но в администрации ресторана все претензии отрицают. Работники уверяют: мол, они соблюдают чистоту и порядок.

"Вы можете проверить днем, у нас везде чисто. Мы всегда убираем. А если есть какие-то снимки, это всего лишь рабочий процесс, понимаете?! Шум или музыка – это не от нас, у нас халяльное заведение. У нас с документацией никаких проблем нет", - сообщила администратор одного из ресторанов Жанерке Турдымуратова.

Обращения от жителей в управление санэпидконтроля стали поступать еще в прошлом году. На основании жалоб специалисты провели проверку. Владельца одного ресторана обязали устранить нарушения.

"Был составлен протокол об административном правонарушении. Было выдано предписание об устранении нарушений. Данное предписание было устранено. В настоящее время у нас в производстве на рассмотрении имеются обращения жителей.

Когда направляют заявления, необходимо приложить подтверждающие материалы в случае их наличия. Если будут обращения с подтверждающими материалами, то будет назначена внеплановая проверка", - сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района Алматы.

С проверкой в общепит приходили и правоохранители. В полиции сообщили, владельца одного из кафе уже штрафовали за нарушение правил благоустройства. Также наказывали работников и посетителей караоке-клуба.

"Сотрудниками полиции неоднократно проводились рейдовые мероприятия и проверки. В частности, в отношении гостей и работников одного из караоке-клубов было составлено девять административных протоколов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток", - рассказали в полиции.

Жители Самала просят, чтобы заведения хотя бы не шумели после 11 вечера и не устраивали во дворах свалку. В полиции пообещали ситуацию проконтролировать.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247963-normalno-ne-spim-zhiteli-elitnogo-rayona-almaty-nedovolny-sosedstvom-s-restoranami-video/