Когда все поезда оснастят видеокамерами, рассказали в Минтранспорта

Глава комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта Жанибек Тайжанов в СЦК рассказал, как будут обеспечивать безопасность в поездах страны, передает NUR.KZ.

"Особое внимание уделяется обеспечению безопасности пассажиров в пути следования. Внутри вагонов установлены более 1 300 камер видеонаблюдения. Полагаем, что в течении двух лет мы обеспечим все поезда видеонаблюдением", – сказал Жанибек Тайжанов.

Также, по его словам, увеличивается количество женских вагонов.

"С 1 июня запускается дополнительный женский вагон в составе поезда сообщением "Уральск-Мангистау". Таким образом, с введением нового вагона, общее количество маршрутов с услугой "Женский вагон" будет увеличено до 12", – пояснил он.

В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:

"Алматы – Мангистау";

"Павлодар – Туркестан";

Мангистау – Семей";

Атырау – Астана";

"Актобе – Алматы";

"Астана – Алматы";

"Астана – Шымкент";

"Астана – Семей";

"Актобе – Алматы";

"Алматы – Шымкент";

"Уральск– Мангистау".

"Билеты в женские вагоны продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы!" - добавил он.

Также в "женских вагонах" допускается проезд мальчиков до семи лет.

"Для удобства пассажиров на всех поездах обеспечен доступ к мультимедийному контенту через внутренний WI-FI.

Кроме того, на поездах "Тальго" в рамках пилотного проекта подключен спутниковый интернет. Сейчас интернет успешно функционирует в поездах "Тальго" по направлениям "Астана – Алматы" и "Астана – Оскемен".

По итогам тестов планируется поэтапно обеспечит всепоезда высокоскоростной сетью", – резюмировал спикер.

Отметим, что впервые женские вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы - Оскемен" и "Алматы - Мангистау".

Напомним, сегодня Тайжанов также заявил, что Казахстан больше не будет покупать вагоны "Тальго". По его словам, действующие будут продолжать свое движение до истечения срока службы. Дополнительный закуп таких же вагонов не прогнозируется.

Помимо этого сегодня в министерстве ответили, грозит ли казахстанцам дефицит мест в поездах в период отпусков. В ведомстве говорят, что по мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться и длина составов существующих поездов путем прицепки дополнительных вагонов.