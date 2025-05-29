Казахстан больше не будет покупать вагоны "Тальго"

Глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов в СЦК рассказал, какие вагоны теперь будет закупать Казахстан и у кого, передает NUR.KZ.

"На сегодняшний день у нас по 14 маршрутам 14 составов курсируют. Это представлено в виде "Тальго". Ранее "Тальго" производился и выпускался у нас здесь - до 2023 года. После этого данный завод выкупили. На сегодняшний день производится вагоны Stadler. Вагоны "Тальго" уже больше производиться не будут. Те составы и те вагоны, это порядка 732 вагонов, которые сейчас курсируют, они также будут продолжать свое движение до истечения срока службы. Дополнительный закуп таких же вагонов не прогнозируется", - сказал Жанибек Тайжанов.

По данным спикера, программа направлена на покупку вагонов отечественного производства.

Помимо этого сегодня в министерстве ответили, грозит ли казахстанцам дефицит мест в поездах в период отпусков. В ведомстве говорят, что по мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться и длина составов существующих поездов путем прицепки дополнительных вагонов.

А ранее сообщалось, что в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будут запущены дополнительные поезда. Всего будет организовано 10 железнодорожных сообщений.

Также мы писали, что на лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь.