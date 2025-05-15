В 86 вузов мира пригласили учиться школьника из Туркестанской области

Одиннадцатиклассник из Туркестанской области Айсултан Алтынбек получил приглашения от 86 университетов из разных стран. Среди них — учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании, передает «24KZ».

По информации телеканала, выпускник школы города Арыс Туркестанской области Айсултан Алтынбек давно мечтает учиться зарубежом. Для этого все свободное время посвящал учебе и саморазвитию. Но подросток сам не ожидал, что 86 университетов мира захотят видеть его в числе своих студентов.

"Больше всего предложений поступило из Америки. Я пока обдумываю все варианты. Университеты Италии и Малайзии — в числе лидеров. Сумма гранта рассчитана не только на обучение: в нее входит проживание, питание и использование гаджетов", - рассказал телеканалу выпускник.

Айсултан свободно владеет английским, турецким и немецким языками. В качестве будущей профессии он выбрал IT-сферу и планирует разрабатывать компьютерные игры. Также школьник хочет создать сайт, который поможет казахстанской молодежи оценить свои шансы на поступление в зарубежные вузы.

"Этот сайт поможет ученикам проверить уровень подготовки и соответствие требованиям. Многие вузы берут плату за прохождение отборочных испытаний. Сайт позволит избежать лишних расходов", - поделился Айсултан Алтынбек.

Помимо Айсултана приглашения из зарубежных университетов получили еще девять учеников школы.

Напомним, в прошлом году выпускник Ерасыл Уалиев, ранее рассказавший в соцсетях, что набрал всего балл на ЕНТ, получил приглашение на обучение сразу в 10 зарубежных вузов.

А Ислам Абдурахманов, учащийся Туркестанского лицея образования и инноваций, выбирал университет из 40 поступивших ему приглашений.

Также ранее мы писали, что школьница из Павлодара получила приглашение от Columbia University. Это один из старейших вузов в США, он входит в Лигу плюща. Также девушку пригласили учиться в итальянском University of Padua и малазийском Xiamen University с полными грантами.