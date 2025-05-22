В 36 университетов мира пригласили учиться школьницу из села в Туркестанской области

Ученица 11 класса одной из школ в селе Канагат получила приглашение от 36 престижных университетов мира, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

По информации акимата Туркестанской области, выпускница общеобразовательной школы №7 Акжунус Атахан выбрала для себя специальность "Международные отношения". Мечтает стать профессионалом и в совершенстве владеть знаниями в своей области. Для этого Акжунус постоянно искала возможность учиться за рубежом, познакомиться с чужой культурой в новой среде, расширять кругозор знаний.

"В результате она направила документы в университеты в таких развитых странах, как ОАЭ, Турция, Малайзия, Канада, США и получила 36 приглашений. 16-летняя школьница выиграла гранты университетов в США - 17, в Дубае - 5, в Турции - 6, в Малайзии - 5 и была приглашена учиться на президентскую стипендию в одном университете Канады", - сообщили в акимате.

В акимате также отметили, что Акжунус Атахан не сходила с доски отличников с самого начала школы и является одной из самых продвинутых и любознательных учениц. Порадовали и оценки старательной школьницы. По окончательному результату теста на знание она набрала 111 баллов.

Несколько дней назад сообщалось, что одиннадцатиклассник из Туркестанской области Айсултан Алтынбек получил приглашения от 86 университетов из разных стран. Среди них — учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании.

А в прошлом году выпускник Ерасыл Уалиев набрал всего балл на ЕНТ, получил приглашение на обучение сразу в 10 зарубежных вузов.

А Ислам Абдурахманов, учащийся Туркестанского лицея образования и инноваций, выбирал университет из 40 поступивших ему приглашений.