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Сразу в 10 зарубежных вузов пригласили казахстанца, набравшего 1 балл на ЕНТ

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выпускник
Выпускник Ерасыл Уалиев. Фото: instagram.com/erasyl.ualievv

Выпускник Ерасыл Уалиев, ранее рассказавший в соцсетях, что набрал всего балл на ЕНТ, получил приглашение на обучение сразу в 10 зарубежных вузов, передает NUR.KZ.

Набравшего один балл на ЕНТ выпускника зовут Ерасыл Уалиев. Ранее он опубликовал видеоролик на своей странице в TikTok, где рассказал о результатах тестирования. Сам парень с легкостью отнесся к своим баллам, прокомментировав ситуацию.

"На ЕНТ жизнь разве заканчивается? Конечно, нет", - уверяет в ролике Ерасыл, отмечая, что многим успешным людям в школе не давалась учеба.

Однако на днях стало известно, что результаты ЕНТ действительно никак не отразились на будущем выпускника, и Ерасыла Уалиева даже пригласили в 10 зарубежных вузов.

Соответствующий пост с радостной новостью появился в Instagram-аккаунте выпускника.

Сообщается, что приглашение Ерасыл получил в 10 топовых вузов Турции:

  • Özyeğin University: Искусственный интеллект;
  • OSTİM: Авиация и космическая техника;
  • Final University: Стоматология;
  • Antalya Bilim University: Архитектура;
  • World Peace University: Программирование;
  • Doğuş University: Дизайн игр;
  • KOSTU: Программирование;
  • Beykent University: Актерское мастерство.

Казахстанец, согласно информации в посте, выбрал Özyeğin University.

Ранее мы писали, что в соцсетях распространяется ролик с казахстанцем, набравшим один балл на ЕНТ. Результаты абитуриента прокомментировали в Наццентре тестирования.

Напомним, ЕНТ-2024 стартовало в Казахстане 16 мая. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты прошли с 25 мая по 12 июля.

Мы также писали, что с 2025 года в Казахстане решили снова поменять формат проведения ЕНТ. По словам министра науки и высшего образования, формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме". Какие новшества планируются, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142508-srazu-v-10-zarubezhnyh-vuzov-priglasili-kazahstanca-nabravshego-1-ball-na-ent/

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