Скоростной электропоезд запустят из Астаны в один из городов Казахстана

Из Астаны запустят новые электропоезда в Боровое и Караганду, причем поезд до второго города будет скоростным, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

По словам председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранса Жанибека Тайжанова, с июля между Карагандой и Астаной будет курсировать новый скоростной электропоезд вместимостью порядка 567 мест.

А с осени этого еще один новый электропоезд будет курсировать по маршруту Астана-Боровое вместимостью 360 пассажиров. Время в пути составит 2,5 часа.

Также Тайжанов рассказал о работе по обновлению парка пассажирских вагонов.

"В этом году ожидается закупка 226 новых вагонов. Если раньше ежегодно закупалось в районе 150-180 вагонов, то начиная с этого года и до 2029 парк будет пополняться на более чем 200 единиц вагонов ежегодно. Это позволит практически полностью обновить парк вагонов уже к 2029 году", - пообещал Тайжанов.

До этого мы писали, что на лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь.

Кроме того, летом до курортной зоны Балхаш будут запущены дополнительные поезда. Всего будет организовано 10 железнодорожных сообщений.

Также мы писали, что в Казахстане запускают женский вагон по маршруту поезда "Уральск-Мангистау", теперь женские вагоны есть в 12 поездах.