Женский вагон запустят по еще одному маршруту в Казахстане
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В Казахстане запускают женский вагон по маршруту поезда "Уральск-Мангистау", теперь женские вагоны есть в 12 поездах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
Сообщается, что женский вагон с 1 июня будет запущен в составе поезда №614/613 сообщением "Уральск-Мангистау". Таким образом, с введением нового вагона, общее количество маршрутов с услугой будет увеличено до 12.
В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:
- №77/78 "Алматы - Мангистау";
- №351/352 "Алматы - Мангистау";
- №45/46 "Павлодар - Туркистан";
- №37/38 "Мангистау - Семей";
- №47/48 "Атырау - Астана";
- №33/34 "Актобе - Алматы";
- №4/3 "Астана - Алматы";
- №71/72 "Астана - Шымкент";
- №354/353 "Астана - Семей";
- №24/23 "Актобе - Алматы";
- №25/26 "Алматы - Шымкент";
- №614/613 "Уральск - Мангистау".
"Билеты в женские вагоны продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Также в женских вагонах допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет", - напомнили в АО.
Отметим, впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году.
В пилотном режиме женские вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы - Оскемен" и "Алматы - Мангистау".
Напомним, летом прошлого года в Казахстане запустили три новых маршрута с женскими вагонами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240043-zhenskiy-vagon-zapuskayut-po-eshche-odnomu-marshrutu-v-kazahstane/