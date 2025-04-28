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Женский вагон запустят по еще одному маршруту в Казахстане

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Проводник и пассажирка поезда, женский вагон
Проводник и пассажирка поезда. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В Казахстане запускают женский вагон по маршруту поезда "Уральск-Мангистау", теперь женские вагоны есть в 12 поездах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Сообщается, что женский вагон с 1 июня будет запущен в составе поезда №614/613 сообщением "Уральск-Мангистау". Таким образом, с введением нового вагона, общее количество маршрутов с услугой будет увеличено до 12.

В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:

  • №77/78 "Алматы - Мангистау";
  • №351/352 "Алматы - Мангистау";
  • №45/46 "Павлодар - Туркистан";
  • №37/38 "Мангистау - Семей";
  • №47/48 "Атырау - Астана";
  • №33/34 "Актобе - Алматы";
  • №4/3 "Астана - Алматы";
  • №71/72 "Астана - Шымкент";
  • №354/353 "Астана - Семей";
  • №24/23 "Актобе - Алматы";
  • №25/26 "Алматы - Шымкент";
  • №614/613 "Уральск - Мангистау".

"Билеты в женские вагоны продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Также в женских вагонах допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет", - напомнили в АО.

Отметим, впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году.

В пилотном режиме женские вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы - Оскемен" и "Алматы - Мангистау".

Напомним, летом прошлого года в Казахстане запустили три новых маршрута с женскими вагонами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240043-zhenskiy-vagon-zapuskayut-po-eshche-odnomu-marshrutu-v-kazahstane/