Казахстанец взял чужую машину на хранение, но она пострадала от града

Жителя Астаны обязали выплатить ущерб после того, как он взял машину на хранение, но она пострадала от града, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города.

В суде Астаны рассказали о рассмотрении иска о возмещении ущерба, причиненного вследствие выпадения осадков в виде града.

"Между сторонами заключен договор комиссии, согласно которому истцом передано имущество в виде транспортного средства для дальнейшей продажи. Ответчик взял на себя обязательство обеспечить хранение автомобиля.

В результате нахождения транспортного средства на территории ответчика, в связи с выпадениями осадков в виде града, автомобиль поврежден, чем нанесен материальный ущерб", - разъяснили в суде.

Также сообщается, что ответчик отказался добровольно возмещать ущерб. По его мнению, автомобиль был поврежден из-за погодных условий и осадков, которые превысили допустимые нормы, что является форс-мажорным обстоятельством. Он заявил, что не мог предвидеть и предотвратить стихийное бедствие.

Но суд иск удовлетворил, так как по Гражданскому кодексу "комиссионер отвечает перед комитентом за всякое упущение, повлекшее утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества".

"Имущественный вред причинен неправомерными действиями, поскольку автомобиль находился на территории ответчика, когда выпал град, поэтому он должен был обеспечить сохранность автомобиля", - сообщили в суде.

В апреле текущего года мы писали, что в Таразе акимат обязали возместить ущерб из-за упавшего на автомобили дерева. Житель города получил более полумиллиона тенге.

Ранее в Караганде суд обязал коммунальное предприятие возместить ущерб автовладельцу, чья машина была повреждена из-за наезда на открытый водопроводный колодец.

Автомобиль другого жителя Караганды получил повреждения из-за камня, который отскочил от проезжающей мимо машины, наехавшей на яму. Мужчина отсудил деньги на ремонт с отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и аппарата акима района имени Казыбек би.