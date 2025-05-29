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Казахстанец взял чужую машину на хранение, но она пострадала от града

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Град падает на машину
Град. Иллюстративное фото: chaoss/Getty Images

Жителя Астаны обязали выплатить ущерб после того, как он взял машину на хранение, но она пострадала от града, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города.

В суде Астаны рассказали о рассмотрении иска о возмещении ущерба, причиненного вследствие выпадения осадков в виде града.

"Между сторонами заключен договор комиссии, согласно которому истцом передано имущество в виде транспортного средства для дальнейшей продажи. Ответчик взял на себя обязательство обеспечить хранение автомобиля.

В результате нахождения транспортного средства на территории ответчика, в связи с выпадениями осадков в виде града, автомобиль поврежден, чем нанесен материальный ущерб", - разъяснили в суде.

Также сообщается, что ответчик отказался добровольно возмещать ущерб. По его мнению, автомобиль был поврежден из-за погодных условий и осадков, которые превысили допустимые нормы, что является форс-мажорным обстоятельством. Он заявил, что не мог предвидеть и предотвратить стихийное бедствие.

Но суд иск удовлетворил, так как по Гражданскому кодексу "комиссионер отвечает перед комитентом за всякое упущение, повлекшее утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества".

"Имущественный вред причинен неправомерными действиями, поскольку автомобиль находился на территории ответчика, когда выпал град, поэтому он должен был обеспечить сохранность автомобиля", - сообщили в суде.

В апреле текущего года мы писали, что в Таразе акимат обязали возместить ущерб из-за упавшего на автомобили дерева. Житель города получил более полумиллиона тенге.

Ранее в Караганде суд обязал коммунальное предприятие возместить ущерб автовладельцу, чья машина была повреждена из-за наезда на открытый водопроводный колодец.

Автомобиль другого жителя Караганды получил повреждения из-за камня, который отскочил от проезжающей мимо машины, наехавшей на яму. Мужчина отсудил деньги на ремонт с отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и аппарата акима района имени Казыбек би.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250156-kazahstanec-vzyal-chuzhuyu-mashinu-na-hranenie-no-ona-postradala-ot-grada/