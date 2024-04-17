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Карагандинец отсудил у акимата сотни тысяч тенге из-за отскочившего камня

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Трещина на лобовом стекле авто
Повреждение на лобовом стекле. Иллюстративное фото: dmf87 / Getty Images

Авто жителя Караганды получило повреждения из-за камня, который отскочил от проезжающей мимо машины, наехавшей на яму. Мужчина отсудил деньги на ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Караганде судом №2 Казыбекбийского района рассматривалось гражданское дело по иску горожанина к ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" и аппарату акима района имени Казыбек би о взыскании материального ущерба.

В заявлении указывалось, что 23 марта прошлого года мужчина двигался по проспекту Бухар жырау на своем автомобиле. Лобовое стекло его машины получило повреждение из-за камня, отскочившего вместе с дождевой водой из-под колес параллельно движущегося транспортного средства, наехавшего на яму.

Отчетом об оценке рыночная стоимость восстановительного ремонта с учетом амортизационного износа была определена в размере 341 220 тенге.

Горожанин указал, что в результате ненадлежащего исполнения ответчиками обязанностей по содержанию автомобильных дорог ему причинен ущерб, который он просил взыскать с ответчиков солидарно.

Решением суда иск был удовлетворен со ссылкой на положения ст.917 Гражданского кодекса и доказательства, представленные суду.

Обстоятельства спора подтверждались протоколом об административном правонарушении, постановлением начальника ОАП УП Караганды о привлечении должностного лица к административной ответственности по ч.2 ст.631 КоАП за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, что повлекло ДТП с повреждением транспортных средств.

Суду истцом также была представлена видеозапись с регистратора автомобиля.

"Предписанием начальника ОАП управления полиции города руководителю учреждения указано на необходимость принятия мер по устранению ям, выбоин, просадки и иного повреждения на проезжей части дорог. Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что ответчиками надлежащее содержание автомобильных дорог города не было обеспечено", - говорится в сообщении суда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что согласно п.1 ст.917 ГК РК вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.  

В соответствии с ч.2 ст.631 КоАП РК невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области дорожного движения, что повлекло дорожно-транспортное происшествие с причинением здоровью потерпевшего легкого вреда, повреждением транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Напомним, в марте сообщалось, что житель Караганды добился в суде возмещения материального ущерба за повреждение своего автомобиля Audi A6 из-за незакрепленной крышки люка на дороге. С ответчика по делу взыскали 620 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2086349-karagandinets-otsudil-u-akimata-sotni-tysyach-tenge-iz-za-otskochivshego-kamnya/

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