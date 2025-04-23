Акимат заплатит за падение дерева на авто в Таразе
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В Таразе акимат обязали возместить ущерб из-за упавшего на автомобили дерева. Житель города получил более полумиллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску жителя города к отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза о взыскании материального ущерба рассмотрел Таразский городской суд.
Поводом для обращения в суд стало падение половины дерева на три припаркованных автомобиля, в результате чего транспортным средствам были причинены различные механические повреждения. Два других водителя отказались писать заявления из-за незначительности повреждений.
В связи с отсутствием состава уголовного и административного правонарушения управление полиции города рекомендовало гражданину обратиться в суд.
"На претензию истца ответчик сообщил, что средства из бюджета на возмещение ущерба не предусмотрены", - отметили в суде.
Суд установил, что коммунальное учреждение несет ответственность за содержание дорожного полотна, на котором произошло падение дерева.
"С учетом наличия причинно-следственной связи между возникшим ущербом и действиями либо бездействием ответчика, а также представленными доказательствами, показаниями свидетеля и заключением прокурора, суд удовлетворил иск в полном объеме", - рассказали в суде.
С отдела ЖКХ в пользу владельца авто взыскали материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму 550 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее в Караганде суд обязал коммунальное предприятие ТОО "Қарағанды Су" возместить ущерб автовладельцу, чья машина была повреждена из-за наезда на открытый водопроводный колодец.
Автомобиль другого жителя Караганды получил повреждения из-за камня, который отскочил от проезжающей мимо машины, наехавшей на яму. Мужчина отсудил деньги на ремонт с отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и аппарата акима района имени Казыбек би.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238606-akimat-zaplatit-za-padenie-dereva-na-avto-v-taraze/